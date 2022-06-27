Мбаппе посетил матч МЛС

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетил матч регулярного чемпионата МЛС между «Лос-Анджелесом» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

23-летний французский футболист вживую понаблюдал за матчем американского чемпионата, в котором победу со счётом 2:0 одержала команда из Лос-Анджелеса. Стоит отметить, что в калифорнийский клуб недавно перебрались Джорджо Кьеллини и Гарет Бэйл. Мбаппе же до этого также посетил церемонию драфта НБА.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французском чемпионате 35 поединков, в которых забил 28 голов и сделал 17 ассистов.