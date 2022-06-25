Бэйл согласился на скромную зарплату в американском клубе

В прессе рассказали о зарплате Гарета Бэйла в американском «Лос-Анджелесе».

Согласно достоверным источникам, клуб МЛС завершает подписание бывшего вингера мадридского «Реала» – контракт на один год. Как информирует Relevo, Бэйл будет зарабатывать в «Лос-Анджелесе» всего 1 млн долларов за сезон. При этом с нового года зарплата 32-летнего валлийца может быть пересмотрена в зависимости от его выступлений.

Гарет Бэйл пребывает в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Реала». Звезда сборной Уэльса находится в поисках нового клуба для поддержания формы перед чемпионатом мира.