Клубы МЛС не будут подписывать игроков из России и Белоруссии

Команды из МЛС договорились не вести переговоры и не подписывать контракты с тренерами и игроками из России и Белоруссии.

По информации «Спорт-Экспресса», американские команды приняли подобное неофициальное правило из-за политической ситуации. Напомним, что до этого известный тренер Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, что российский голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин может перебраться в МЛС.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры уже покинули Россию из-за ситуации на Украине.