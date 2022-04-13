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США. МЛС

Клубы МЛС не будут подписывать игроков из России и Белоруссии

13 Апреля 2022 • 10:50 Комментировать

Команды из МЛС договорились не вести переговоры и не подписывать контракты с тренерами и игроками из России и Белоруссии.

По информации «Спорт-Экспресса», американские команды приняли подобное неофициальное правило из-за политической ситуации. Напомним, что до этого известный тренер Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, что российский голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин может перебраться в МЛС.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры уже покинули Россию из-за ситуации на Украине.

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