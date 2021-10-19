Игуаин намерен окончательно завершить карьеру в возрасте 33 лет

В начале осени этого года аргентинский 33-летний нападающий Гонсало Игуаин временно приостановил свою игровую карьеру. Сам футболист такое решение объяснил тем, что он хочет в спокойствии подумать о футболе и других вещах.

Впрочем, британский таблоид The Sun сообщает, что бывший футболист «Реала», «Наполи» и «Ювентуса» теперь уже намерен окончательно повесить бутсы на гвоздь. По информации источника, Игуаин испытывает трудности с возвращением своей физической формы.

Таким образом, он может оказаться не нужен представителю МЛС «Интер» Майами, за который выступал в последнее время. К слову, в прошлом сезоне аргентинец сумел отметиться 11 голами в 35 матчах за команду.