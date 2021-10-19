Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 233 Комментарии
США. МЛС

Игуаин намерен окончательно завершить карьеру в возрасте 33 лет

19 Октября 2021 • 23:24 Комментировать
Интер Майами
...
Торонто
21.10 02:30

В начале осени этого года аргентинский 33-летний нападающий Гонсало Игуаин временно приостановил свою игровую карьеру. Сам футболист такое решение объяснил тем, что он хочет в спокойствии подумать о футболе и других вещах.

Впрочем, британский таблоид The Sun сообщает, что бывший футболист «Реала», «Наполи» и «Ювентуса» теперь уже намерен окончательно повесить бутсы на гвоздь. По информации источника, Игуаин испытывает трудности с возвращением своей физической формы.

Таким образом, он может оказаться не нужен представителю МЛС «Интер» Майами, за который выступал в последнее время. К слову, в прошлом сезоне аргентинец сумел отметиться 11 голами в 35 матчах за команду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
23:24 · США. МЛС
Игуаин намерен окончательно завершить карьеру в возрасте 33 лет
09 Октября
17:32 · США. МЛС
​В США установлен рекорд – на поле вышел 13-летний футболист
27 Сентября
17:36 · США. МЛС
​«Цинциннати» уволил Япа Стама официально
17 Сентября
17:59 · США. МЛС
Игуаин приостановит карьеру
15:00 · Франция. Лига 1
Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»
15 Сентября
08:41 · США. МЛС
Клубы МЛС хотят пригласить Андрея Шевченко 1
14 Сентября
00:36 · США. МЛС
«Торонто» – «Интер Майами»: прогноз на матч МЛС
00:29 · США. МЛС
«Нью-Йорк Сити» – «Даллас»: прогноз на матч МЛС
00:26 · США. МЛС
«Коламбус Кру» – «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз на матч МЛС
12 Сентября
09:14 · США. МЛС
​На матче «Интер Майами» фанаты спасали кота с помощью флага США 3 видео
04 Сентября
18:48 · США. МЛС
​19-летний сын Бекхэма подписал первый профессиональный контракт
12:43 · США. МЛС
Сын Бекхэма подписал контракт с американским клубом
22 Августа
09:18 · Франция. Лига 1
​Бекхэм ведёт переговоры с Месси по поводу МЛС 1 слухи
18 Августа
09:08 · Италия. Серия А
Видаль отказался переходить в клуб Бекхэма
17 Августа
16:33 · США. МЛС
​Пирло готов тренировать в МЛС
Все новости
Рекомендуем