​В матче МЛС с поля удалили переводчика тренера

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18 Июля 2021, 10:11,
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В ночь с субботы на воскресенье в МЛС проходил матч между «Колорадо Рэпидз» и «Сан-Хосе Эртквейкс». По ходу второго тайма переводчик главного тренера команды из Сан-Хосе Матиаса Алмейды получил красную карточку за разговоры. При этом сам наставник отделался карточкой жёлтого цвета. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Фелипе Карденас.
Матч завершился вничью со счётом 1:1. «Сан-Хосе Эртквейкс» повёл в счёте на 11-й минуте, но «Колорадо Рэпидз» отыгрался на 53-й минуте.
В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо Рэпидз» занимает третье место, а «Сан-Хосе Эртквейкс» - одиннадцатое.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Колорадо Рэпидз, Сан-Хосе Эртквейкс