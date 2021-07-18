​В матче МЛС с поля удалили переводчика тренера

В ночь с субботы на воскресенье в МЛС проходил матч между «Колорадо Рэпидз» и «Сан-Хосе Эртквейкс». По ходу второго тайма переводчик главного тренера команды из Сан-Хосе Матиаса Алмейды получил красную карточку за разговоры. При этом сам наставник отделался карточкой жёлтого цвета. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Фелипе Карденас.

Матч завершился вничью со счётом 1:1. «Сан-Хосе Эртквейкс» повёл в счёте на 11-й минуте, но «Колорадо Рэпидз» отыгрался на 53-й минуте.

В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо Рэпидз» занимает третье место, а «Сан-Хосе Эртквейкс» - одиннадцатое.