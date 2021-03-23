​Бекхэм допускает переход в свой клуб Роналду и Месси

Глава группы инвесторов «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал слухи о том, что в клуб могут перейти такие футболисты, как Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«С тех пор как мы создали «Интер Майами», всё время были разговоры о футболистах, которых мы собираемся пригласить, будь то Роналду, Месси или Неймар. Эти разговоры будут всегда. Я вообще-то не думаю, что таким игрокам будет сложно принять решение перейти в наш клуб, ведь это отличное место.

Это замечательный город, у нас отличная фан-база и хорошие перспективы. Майами – город, который привлекает больших звёзд, выступавших в Европе», - сказал Бекхэм в интервью ESPN.