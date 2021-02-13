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Пато может переехать в МЛС

13 Февраля 2021, 13:19,

Бразильский нападающий Алешандре Пато, известный в Европе по выступлениям за «Милан» и «Вильярреал», может продолжить карьеру в МЛС. Об этом информирует The Mane Land.

Согласно данным источника, новым местом работы 31-летнего футболиста может стать «Орландо Сити». Руководство клуба заинтересовано в подписании игрока и готово провести с ним переговоры.

В настоящий момент Алешандре пребывает в статусе свободного агента. Последним его клубом был бразильский «Сан-Паулу».

Ранее СМИ сообщали, что Пато мечтает вернуться в «Милан». Бразилец выступал за «россонери» с 2008-го по 2013-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Алешандре Пато, Орландо Сити
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