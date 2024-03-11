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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Оскар может вернуться в Европу или в «Интернасьонал»

11 Марта 2024 • 20:37 Комментировать

Атакующий полузащитник Оскар, которого в Европе отлично помнят по выступлениям за «Челси», уедет из Китая в конце 2024 года, когда истечёт срок его действующего контракта с клубом «Шанхай Порт».

Оскар может вернуться в Европу, но также интерес к нему проявляет бывший клуб – «Интернасьонал». Об этом информирует UOL. 

В сентябре Оскару исполнится 33 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бывшего футболиста «Челси» в 5 миллионов евро.

Отметим, что за «Шанхай Порт» Оскар выступает более семи лет – с начала 2017 года. Бразильский футболист является капитаном команды.

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Оскар Интернасьонал Шанхай Порт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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