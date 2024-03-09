​Владелец «Ботафого» обвинил руководство бразильской федерации футбола в массовых подлогах

Джон Текстор, владелец бразильского «Ботафого», а также французского «Лиона», идет в атаку на руководство бразильской федерации футбола, которую он обвиняет в многочисленных махинациях результатами бразильского чемпионата в последние три года. В прошлом году клуб занял пятое место и Текстор считает, что это стало результатом давления, которое оказывалось на клуб в последних турах.

- В последних матчах прошлого чемпионата нас буквально ненавидели, было очень трудно находиться на гостевых стадионах. С таким отношением мы не станем чемпионами. Я не хочу многое говорить прессе, но все знают, о чем я думаю. В Бразилии очень много коррупции. Последние три чемпионата были сфальсифицированы, - цитирует слова Текстора Gloebesport.