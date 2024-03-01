Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

«Сантос» был вынужден извиняться за появление осуждённого Робиньо на его базе

01 Марта 2024 • 05:17 Комментировать

В 2013 году бразильский футболист Робиньо, успевший поиграть за «Милан», совершил групповое изнасилование в туалете одной из дискотек. Игрок успел скрыться из Италии и находится в Бразилии, несмотря на то, что итальянское правосудие приговорило его к девяти годам тюремного заключения.

Так как между Бразилией и Италией не существует соглашения о выдаче преступников, то Робиньо чувствует себя прекрасно. Однако с некоторыми ограничениями ему все же приходится сталкиваться.

Так, пресс-службе «Сантоса» пришлось оправдываться после того, как Робиньо явился на клубную базу и даже угостил сотрудников «Сантоса» шашлыком (барбекю). Оказалось, что Робиньо явился сопровождать своего сына, который собирается начать профессиональную карьеру в этом клубе.

Но в итоге пресс-службе «Сантоса» пришлось извиняться и подчеркивать, что Робиньо, дескать, явился без приглашения, не по инициативе клуба. А незваный гость, как известно, хуже... насильника.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сантос Робиньо
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал» Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть «Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене» Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом»
Спортивные новости
Ольховский оценил игру Медведева на турнире в Дубае Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Марта
05:17 · Бразилия
«Сантос» был вынужден извиняться за появление осуждённого Робиньо на его базе
27 Февраля
08:25 · Россия. Премьер-лига
Барриос назвал условие трансфера Хамеса в «Зенит»
26 Февраля
14:56 · Бразилия
Коутиньо рассказал, готов ли сыграть на следующем чемпионате мира
25 Февраля
15:23 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака» Витория может возглавить «Ботафого»
24 Февраля
02:39 · Бразилия
На Сампаоли появился новый претендент
23 Февраля
23:03 · Бразилия
Бывший форвард «Зенита» Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал нападающего на замену Салаху
22 Февраля
19:10 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Зенита» Артур вошёл в топ-5 самых дорогих продаж «Палмейраса»
18:08 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о трансфере форварда из Бразилии официально
15:21 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил о выкупе Марсело официально
21 Февраля
21:40 · Испания. Ла Лига
Переход Эндрика в «Реал» не будет отложен до конца года
20 Февраля
22:00 · Бразилия
В «Сантосе» заявили, что хотят вернуть Неймара
19:24 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Краснодар» арендовал вингера «Ботафого» Са без согласия Ивича
15:05 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» может подписать бразильского форварда
04:30 · Бразилия
​«48 чемоданов» - бразильский игрок вернулся на родину из Саудовской Аравии с огромными баулами 3
Все новости
Рекомендуем