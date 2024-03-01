«Сантос» был вынужден извиняться за появление осуждённого Робиньо на его базе

В 2013 году бразильский футболист Робиньо, успевший поиграть за «Милан», совершил групповое изнасилование в туалете одной из дискотек. Игрок успел скрыться из Италии и находится в Бразилии, несмотря на то, что итальянское правосудие приговорило его к девяти годам тюремного заключения.

Так как между Бразилией и Италией не существует соглашения о выдаче преступников, то Робиньо чувствует себя прекрасно. Однако с некоторыми ограничениями ему все же приходится сталкиваться.

Так, пресс-службе «Сантоса» пришлось оправдываться после того, как Робиньо явился на клубную базу и даже угостил сотрудников «Сантоса» шашлыком (барбекю). Оказалось, что Робиньо явился сопровождать своего сына, который собирается начать профессиональную карьеру в этом клубе.

Но в итоге пресс-службе «Сантоса» пришлось извиняться и подчеркивать, что Робиньо, дескать, явился без приглашения, не по инициативе клуба. А незваный гость, как известно, хуже... насильника.