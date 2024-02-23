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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бывший форвард «Зенита» Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»

23 Февраля 2024 • 23:03 Комментировать
Маринга
...
Америка Минейро
29.02 01:15

Пресс-служба бразильского «Атлетико Минейро» сообщила, что клуб пролонгировал соглашение с экс-форвардом петербургского «Зенита» Халком.

Отмечается, что новый контракт с командой из Белу-Оризонти рассчитан до конца 2026 года.

К слову, Халк защищает цвета «Атлетико Минейро» с 2021 года. В прошлом сезоне он записал на свой счёт 30 забитых мячей и 14 ассистов в 59 встречах.

Напомним, что в «Зените» бразилец являлся одним из лидеров. Бомбардир был главной атакующей силой «сине-бело-голубых», поэтому его продажа за 56 миллионов евро в китайский «Шанхай СИПГ» в игровом плане была большой потерей для петербуржцев.

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Зенит Халк Атлетико Минейро Чемпионат Бразилии РПЛ ещё теги

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