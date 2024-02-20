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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«48 чемоданов» - бразильский игрок вернулся на родину из Саудовской Аравии с огромными баулами

20 Февраля 2024 • 04:30 Комментировать

Бразильский футболист Игор Коронадо, в прошлом поигравший в «Палермо», решил вернуться на родину из саудовского «Аль-Иттихад». Он будет выступать в «Коринтиансе».

Его отъезд из Саудовской Аравии запомнился всем, кто был в аэропорту Джидды в тот день - Коронадо увозил с собой не менее 48 (!!!) чемоданов, сообщает derbyderbyderby.it.  Что он там увозил из Саудовской Аравии, не уточняется, но из страны его выпустили без проволочек.

Новое соглашение с «Коринтиансом» рассчитано до 2026 года. В прошлом Коронадо успел поиграть еще и за такие клубы, как «Милтон-Кинс Донс», а также мальтийская «Флориана».


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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Игор Коронадо
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