​«48 чемоданов» - бразильский игрок вернулся на родину из Саудовской Аравии с огромными баулами

Бразильский футболист Игор Коронадо, в прошлом поигравший в «Палермо», решил вернуться на родину из саудовского «Аль-Иттихад». Он будет выступать в «Коринтиансе».

Его отъезд из Саудовской Аравии запомнился всем, кто был в аэропорту Джидды в тот день - Коронадо увозил с собой не менее 48 (!!!) чемоданов, сообщает derbyderbyderby.it. Что он там увозил из Саудовской Аравии, не уточняется, но из страны его выпустили без проволочек.

Новое соглашение с «Коринтиансом» рассчитано до 2026 года. В прошлом Коронадо успел поиграть еще и за такие клубы, как «Милтон-Кинс Донс», а также мальтийская «Флориана».