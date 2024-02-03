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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Ботафого» совершил самую дорогую покупку в истории бразильского футбола

03 Февраля 2024 • 08:27 Комментировать

«Ботафого» взорвал мир маркетинга бразильского футбола, совершив самый дорогой трансфер в истории бразильского футбола. Команда выкупила за 20 миллионов евро Луиса Энрике из испанского «Бетиса». Это равно примерно 107 миллионов бразильских риалов, что стало новым рекордом - прежний равнялся 92 миллионов риалов за Жерсона, выплаченных «Фламенго». В топе также и сделка по Габиголу - 78,9 миллионов риалов, выплаченных за него «Фламенго» в 2020 году.

Напомним, что новый сезон бразильского чемпионата стартует  в конце февраля, нынешним чемпионом является «Палмейрас».


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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Габигол
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