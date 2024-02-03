​«Ботафого» совершил самую дорогую покупку в истории бразильского футбола

«Ботафого» взорвал мир маркетинга бразильского футбола, совершив самый дорогой трансфер в истории бразильского футбола. Команда выкупила за 20 миллионов евро Луиса Энрике из испанского «Бетиса». Это равно примерно 107 миллионов бразильских риалов, что стало новым рекордом - прежний равнялся 92 миллионов риалов за Жерсона, выплаченных «Фламенго». В топе также и сделка по Габиголу - 78,9 миллионов риалов, выплаченных за него «Фламенго» в 2020 году.

Напомним, что новый сезон бразильского чемпионата стартует в конце февраля, нынешним чемпионом является «Палмейрас».