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Чемпионат Бразилии. Серия А

​С Диего Костой связался бразильский клуб

29 Января 2024 • 18:48 Комментировать

Диего Коста в начале года оказался в статусе свободного агента, покинув «Ботафого». Новый клуб опытного форварда тоже может оказаться бразильским. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, с 35-летним Костой связался «Палмейрас». Стороны обсуждают возможное сотрудничество.

В футбольном мире Диего Коста известен главным образом по выступлениям за «Челси» и «Атлетико». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нападающего в 1,6 миллиона евро.

Добавим, что в 2014-2018 годах Диего Коста провёл 24 матча за сборную Испании. В них форвард забил 10 голов и отдал четыре голевых паса.

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