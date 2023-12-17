​Марсело: «Победа в Кубке Либертадорес стала исполнением мечты»

Не так давно Марсело в составе «Флуминенсе» стал обладателем Кубка Либертадорес - по его словам, это является исполнением его заветной мечты. Бывший вингер «Реала» рассказал о том, как победа стала исполнением его мечты.

- Я мечтал об этом. Но это казалось нереальным. Я хотел стал победителем Кубка Либертадорес и сыграть в клубном чемпионате мира. Да, я четырежды выигрывал этот турнир с мадридским «Реалом». Но я очень хотел сделать это с клубом моего детства, с «Флуминенсе» - это исполнение моей детской мечты, как я мечтал об этом в детстве, - цитирует слова Марсело итальянское новостное агентство ITASportPress.