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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Марсело: «Победа в Кубке Либертадорес стала исполнением мечты»

17 Декабря 2023 • 22:37 Комментировать

Не так давно Марсело в составе «Флуминенсе» стал обладателем Кубка Либертадорес - по его словам, это является исполнением его заветной мечты. Бывший вингер «Реала» рассказал о том, как победа стала исполнением его мечты.

- Я мечтал об этом. Но это казалось нереальным. Я хотел стал победителем Кубка Либертадорес и сыграть в клубном чемпионате мира. Да, я четырежды выигрывал этот турнир с мадридским «Реалом». Но я очень хотел сделать это с клубом моего детства, с «Флуминенсе» - это исполнение моей детской мечты, как я мечтал об этом в детстве, - цитирует слова Марсело итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Флуминенсе
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