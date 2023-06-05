​«Ромарио» дисквалифицирован пожизненно за махинации со ставками

В Бразилии спортивный трибунал страны приговорил Маркоса Винисиуса Алвеса Баррейру (сколько громких фамилий в одной!) к пожизненной дисквалификации за махинации со ставками на результаты матчей.

Как выяснило следствие, игрок, который носит не менее громкое прозвище «Ромарио», снюхался с мафией, которая и координировала его действия. Помимо дисквалификации, незадачливого «Ромарио» из клуба «Вила Нова» обязали выплатить штраф в 25 тысяч реалов - примерно пять тысяч долларов.

Также наказан и его партнер по команде Габриэль Домингес, но его отстранили только на два года, дополнительно оштрафовав того на три тысячи долларов.