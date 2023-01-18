Луис Суарес оформил хет-трик в дебютном матче за новый клуб

Звездный уругвайский нападающий Луис Суарес, присоединившийся недавно к бразильскому «Гремио», принял участие в финальном поединке регионального Суперкубка против «Сан-Луиса». Встреча завершилась победой «Гремио» со счетом 4:2.

Стоит отметить, что 35-летний уругваец стал главным героем встречи. Он отметился тремя забитыми мячами в дебютной встрече за команду.

Предыдущим местом работы Луиса был «Насьональ», в составе которого он провел несколько месяцев. В Европе нападающий известен по выступлениям за каталонскую «Барселону», мадридский «Атлетико», «Ливерпуль» и амстердамский «Аякс».