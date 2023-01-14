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Чемпионат Бразилии. Серия А

Роналдо женится в четвёртый раз

14 Января 2023 • 04:01 Комментировать

После того, как узами брака себя связал бывший бразильский нападающий Адриано (правда, брак его протянул лишь три недели), жениться надумал и его бывший партнер по нападению в бразильской сборной - Роналдо. Для «Зубастика», однако, предстоящий брак будет уже четвертым. Его избранница - 32-летняя модель Селина Локс, пара уже объявила в социальных сетях о грядущей свадьбе, продемонстрировав кольца.

Любопытно, что одной из первых на публикацию отреагировала Милен Домингес, одна из бывших супруг «Зубастика». Она поздравила лучшего бомбардира чемпионата мира 2002 года со знаменательным событием. 

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо
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