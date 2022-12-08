«Император» Адриано развёлся через 24 дня после брака

Мы уже сообщали, что 41-летний Адриано решил завязать с гулянками и даже женился на очаровательной бразильской парикмахерше. Однако, к сожалению, брак его оказался недолгим, продлившись лишь чуть более трех недель.

Как оказалось, причиной разлада молодоженов стали все те же привычки Адриано - он отправился на рыбалку с друзьями, но вернулся лишь через двое суток. Простить такое «Императору» его супруга не смогла - и в результате он снова оказался холостяком.

Напомним, что после окончания футбольной карьеры Адриано регулярно попадал в хроники скандальной прессы, в том числе и за подозрения в том, что он занимался наркотраффиком.