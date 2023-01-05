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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Круче, чем у Роналду»: Суаресу устроили невероятную презентацию в Бразилии

05 Января 2023 • 17:18 Комментировать

Известный нападающий Луис Суарес был представлен как футболист «Гремио». В социальных сетях стали появляться видео с презентации 35-летнего уругвайца в Бразилии. Фанаты устроили просто невероятную атмосферу на стадионе, включив фонарики на своих мобильных телефонах.

В комментариях фанаты принялись писать о том, что презентация Луиса Суареса в «Гремио» получилась более красочной и эффектной, чем презентация Криштиану Роналду в «Аль-Насре», которая проходила несколько дней назад.  

Отметим, что Луис Суарес в Европе известен главным образом по выступлениям за «Барселону» и «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес
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