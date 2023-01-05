​«Круче, чем у Роналду»: Суаресу устроили невероятную презентацию в Бразилии

Известный нападающий Луис Суарес был представлен как футболист «Гремио». В социальных сетях стали появляться видео с презентации 35-летнего уругвайца в Бразилии. Фанаты устроили просто невероятную атмосферу на стадионе, включив фонарики на своих мобильных телефонах.

В комментариях фанаты принялись писать о том, что презентация Луиса Суареса в «Гремио» получилась более красочной и эффектной, чем презентация Криштиану Роналду в «Аль-Насре», которая проходила несколько дней назад.

Отметим, что Луис Суарес в Европе известен главным образом по выступлениям за «Барселону» и «Ливерпуль».