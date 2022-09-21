Видаль разнял сцепившихся Давида Луиса и Мело в дерби Рио

Дерби Рио-де-Жанейро получилось очень напряженным - «Флумниненсе» выиграл у «Фламенго» со счетом 2:1, а четверо игроков были удалены с поля. Судья мог бы удалить и еще больше игроков, но Артуро Видалю удалось вовремя погасить конфликт, который спровоцировал известный в Европе Фелипе Мело с еще более известным Давидом Луисом.

Выступающий за «Флуминенсе» Мело спровоцировал Луиса, который и так недавно был удален с поля в матче Кубка Бразилии, обозвав арбитра непечатным словом. К счастью, сейчас Луису удалось продержаться на поле до конца матча благодаря своему партнеру по команде Артуро Видалю, который проявил неожиданное хладнокровие в ответственный момент.