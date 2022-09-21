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Чемпионат Бразилии. Серия А

Видаль разнял сцепившихся Давида Луиса и Мело в дерби Рио

 
21 Сентября 2022 • 03:04 Комментировать
Фламенго
1:2
Флуминенсе
окончен

Дерби Рио-де-Жанейро получилось очень напряженным - «Флумниненсе» выиграл у «Фламенго» со счетом 2:1, а четверо игроков были удалены с поля. Судья мог бы удалить и еще больше игроков, но Артуро Видалю удалось вовремя погасить конфликт, который спровоцировал известный в Европе Фелипе Мело с еще более известным Давидом Луисом.

Выступающий за «Флуминенсе» Мело спровоцировал Луиса, который и так недавно был удален с поля в матче Кубка Бразилии, обозвав арбитра непечатным словом. К счастью, сейчас Луису удалось продержаться на поле до конца матча благодаря своему партнеру по команде Артуро Видалю, который проявил неожиданное хладнокровие в ответственный момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Флуминенсе Фелипе Мело Давид Луис Артуро Видаль
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