Скандал в чемпионате Бразилии - игрок второй лиги намеренно забил в свои ворота, это сочли саботажем

Скандал в чемпионате Бразилии, в матче в рамках регионального первенства второй лиги штата Амазонас. Принимающая сторона, «Атлетико Амазоненсе», проигрывала к 88-й минуте в матче с «Сул Америка» со счетом 1:3, когда полузащитник хозяев поля Жулио Кампош, получив передачу назад от партнера. развернулся с мячом и пробил в пустые ворота - голкипер находился практически на линии штрафной площади и даже не пытался помешать футболисту, а, наоборот, как будто намеренно подвинулся, чтобы ненароком не сорвать «замысел».

В этом матче «Атлетико Амазоненсе» окончательно лишился шансов избежать вылета, и руководство клуба сочло, что футболист, поступивший подобным образом, с самого начала матча не собирался бороться на поле и попросту саботировал матч. Более того, не исключено, что он поступил таким образом в корыстных интересах, например, в смысле игры на тотализаторе. Теперь руководство клуба уволило и Кампоша, и вратаря, а вдобавок, требует от Федерации лишить их лицензии.