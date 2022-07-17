Ривалдо разозлил болельщиков «Палмейраса» ошибочным прогнозом

Бывший бразильский нападающий Ривалдо продолжает следить за футболом. в частности, за выступлениями своих бывших команд. В Бразилии это, прежде всего, «Палмейрас» - в нем Ривалдо выступал с 1994 по 1996 год, это был его последний клуб перед трансфером в Европу. В рамках Кубка Бразилии «Палмейрасу» выпала честь сразиться с «Сан-Паулу», и в первой игре в гостях «поросята» уступили со счетом 1:2.

Перед ответным матчем Ривалдо заверил фанатов «Палмейраса», что команда использует фактор своего поля и победит с нужным счетом. «Палмейрас» действительно победил - но всего лишь 2:1, после чего проиграл в серии пенальти. И очень многие болельщики упрекнули Ривалдо за излишний оптимизм.