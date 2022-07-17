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Чемпионат Бразилии. Серия А

Ривалдо разозлил болельщиков «Палмейраса» ошибочным прогнозом

17 Июля 2022 • 05:46 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Сан-Паулу
окончен после пенальти

Бывший бразильский нападающий Ривалдо продолжает следить за футболом. в частности, за выступлениями своих бывших команд. В Бразилии это, прежде всего, «Палмейрас» - в нем Ривалдо выступал с 1994 по 1996 год, это был его последний клуб перед трансфером в Европу. В рамках Кубка Бразилии «Палмейрасу» выпала честь сразиться с «Сан-Паулу», и в первой игре в гостях «поросята» уступили со счетом 1:2.

Перед ответным матчем Ривалдо заверил фанатов «Палмейраса», что команда использует фактор своего поля и победит с нужным счетом. «Палмейрас» действительно победил - но всего лишь 2:1, после чего проиграл в серии пенальти. И очень многие болельщики упрекнули Ривалдо за излишний оптимизм.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Палмейрас
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окончен Сеара 3:1 Коринтианс
17.07  17:00 Жувентуде ... Гойяс 2.33 3.20 3.00
17.07  22:00 Сан-Паулу ... Флуминенсе
18.07  00:00 Атлетико Гойяненсе ... Форталеза
18.07  00:00 Ботафого Рибейрао ... Атлетико Минейро 3.30 3.25 2.19
18.07  01:00 Америка Минейро ... Ред Булл Брагантино 2.20 3.25 3.25
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Сегодня, 17 Июля
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