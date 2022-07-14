Бразильский полузащитник Алекс Тейшейра, который известен болельщикам по выступлениям за донецкий «Шахтёр», вернулся к себе на родину. Новым местом работы 32-летнего футболиста стала «Васко да Гама», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания текущего года. Стоит отметить, что Тейшейра является воспитанником футбольной академии «Васко да Гамы».

За «Шахтёр» бразильский футболист выступал с 2010 по 2016 год. Вместе с «горняками» он пять раз становился чемпионом УПЛ. После этого Алекс переехал в чемпионат Китая, где поиграл за «Цзянсу Сунин». Сезон-2021/2022 он провел за стамбульский «Бешикташ».