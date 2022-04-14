Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Официально: Роналдо стал владельцем «Крузейро»

14 Апреля 2022 • 23:41 Комментировать

Роналдо выкупил 90% акций бразильского «Крузейро» и стал владельцем команды.

Бывший форвард сборной Бразилии утряс все бюрократические нюансы и стал членом правления команды.

На официальном сайте клуба сообщается, что бразилец выкупил 90% акций клуба еще в декабре. Покупка обошлась Роналдо в 70 млн долларов.

Стоит отметить, что «зубастик» начинал свою карьеру как раз в «Крузейро». Это вторая команда, которой владеет бразилец. Он также владеет испанским «Вальядолидом», который борется за попадание в Ла Лигу.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Крузейро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
14 Апреля
23:41 · Бразилия
Официально: Роналдо стал владельцем «Крузейро»
03:44 · Англия. Премьер-лига
Стали известны клубы, которые приглашают Фернандиньо
13 Апреля
13:35 · Бразилия
В чемпионат Бразилии перебрался первый в истории футболист из Финляндии
12 Апреля
08:14 · Бразилия
В Бразилии женщине-судье чуть не разбили нос
01 Апреля
09:57 · Украина. Премьер-лига
«Коринтианс» арендовал полузащитника «Шахтёра»
02:46 · Украина. Премьер-лига
Майкон возвращается в Бразилию, его арендовал «Коринтианс»
27 Марта
09:54 · Бразилия
Экс-защитник «Локомотива» Мурило помог «Палмейрасу» обыграть «Брагантино»
25 Марта
01:32 · Бразилия
В Бразилии уже задаются вопросами по поводу полезности Неймара сборной
20 Марта
19:44 · Бразилия
Бывший партнёр Роналдиньо: «В понедельник его никто и никогда не видел на тренировках, он появлялся во вторник»
19 Марта
01:28 · Бразилия
Мело спровоцировал драку в аэропорту Рио де Жанейро
17 Марта
00:03 · Бразилия
Халк останется в «Атлетико Минейро» до конца 2024 года
16 Марта
21:39 · Бразилия
Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
08:00 · Италия. Серия А
«Фламенго» предлагает Видалю контракт на два года
15 Марта
09:35 · Бразилия
Видаль может перебраться в чемпионат Бразилии
04 Марта
09:14 · Бразилия
Павон летом сменит клуб
Все новости
Рекомендуем