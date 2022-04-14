Официально: Роналдо стал владельцем «Крузейро»

Роналдо выкупил 90% акций бразильского «Крузейро» и стал владельцем команды.

Бывший форвард сборной Бразилии утряс все бюрократические нюансы и стал членом правления команды.

На официальном сайте клуба сообщается, что бразилец выкупил 90% акций клуба еще в декабре. Покупка обошлась Роналдо в 70 млн долларов.

Стоит отметить, что «зубастик» начинал свою карьеру как раз в «Крузейро». Это вторая команда, которой владеет бразилец. Он также владеет испанским «Вальядолидом», который борется за попадание в Ла Лигу.