Экс-защитник «Локомотива» Мурило помог «Палмейрасу» обыграть «Брагантино»

Бывший бразильский защитник московского «Локомотива» Мурило отметился забитым мячом в полуфинале плей-офф чемпионата Паулисты.

25-летний защитник забил гол и помог своему «Палмейрасу» обыграть «Брагантино» со счётом 2:1. Стоит отметить, что в финале Паулисты футболисты «Палмейраса» встретятся с «Сан-Паулу». В семи матчах Паулисты Мурило отметился уже тремя забитыми мячами.

Напомним, что в составе «Локомотива» Мурило в этом сезоне РПЛ провёл лишь пять поединков, в которых сделал одну результативную передачу.