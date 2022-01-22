Эдмундо: «Я видел конвульсии Роналдо»

Финал чемпионата мира 1998 года был отмечен странной и даже скандальной историей с Роналдо, который с трудом вышел на финальный матч с французами (0:3) и по полю двигался, словно в воду опущенный. По неофициальной информации, у Роналдо в тот день случилось обострение, однако игрокам рекомендовали не распространяться по этому поводу. Но сейчас, спустя много лет, это требование уже не столь принципиально, и бразилец Эдмундо рассказал о том, что видел в тот день:

- Я вышел из своей комнаты в отеле и видел Роналдо - у него были конвульсии. Мы с Сезаром Сампайо бросились ему на помощь, пытаясь держать его язык, чтобы он не проглотил его. К счастью, медики появились очень быстро, они привели Роналдо в чувство. Он присел, начал есть пирожное, а мы все смотрели на это, потом он вышел позвонить по телефону, и Леонардо предложил отговорить его выходить на поле, дабы он там не умер. Но в итоге он все же вышел, - вспоминает Эдмундо, слова которого приводит ilposticipo.it

Эдмундо выступал за сборную Бразилии с 1992 по 2000 год, он провел 42 матча и забил 12 голов.