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Чемпионат Бразилии. Серия А

Диего Коста близок к переходу в «Коринтианс»

21 Января 2022 • 14:40 Комментировать
Коринтианс
...
Ферровиария
26.01 03:00

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Диего Коста близок к тому, чтобы в скором времени стать футболистом «Коринтианса». Напомним, что ранее Коста разорвал контракт с другим бразильским клубом – «Атлетико Минейро».

По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», «Коринтианс» постарается завершить сделку в ближайшие несколько часов. Устное соглашение с игроком становится всё ближе, но сторонам предстоит обсудить ещё несколько мелких деталей.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Косте со стороны лондонского «Арсенала». Футболист уже выступал в АПЛ за «Челси» с 2014 по 2017 год.

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Коринтианс Диего Коста
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