Диего Коста близок к переходу в «Коринтианс»

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Диего Коста близок к тому, чтобы в скором времени стать футболистом «Коринтианса». Напомним, что ранее Коста разорвал контракт с другим бразильским клубом – «Атлетико Минейро».

По сообщениям Фабрицио Романо в «Твиттере», «Коринтианс» постарается завершить сделку в ближайшие несколько часов. Устное соглашение с игроком становится всё ближе, но сторонам предстоит обсудить ещё несколько мелких деталей.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Косте со стороны лондонского «Арсенала». Футболист уже выступал в АПЛ за «Челси» с 2014 по 2017 год.