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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Пеле выписали из больницы после лечения

21 Января 2022 • 08:43 Комментировать

Пеле был выписан из больницы после двухдневного лечения. Об этом рассказывает 7News, ссылаясь на информацию клиники Сан-Паулу, в которой находился Король футбола в среду и четверг.

Напомним, что в прошлом году Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке, и с тех пор бразилец регулярно проходит курсы химиотерапии.

Пеле – один из величайших игроков в истории футбола. Он является единственным футболистом, становившимся чемпионом мира трижды. Пеле выигрывал мундиаль в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах.

В октябре Пеле исполнится 82 года.

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Пеле
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