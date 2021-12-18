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Чемпионат Бразилии. Серия А

Роналдо приобрёл 90% акций бывшего клуба

18 Декабря 2021 • 20:32 Комментировать

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо приобрёл 90% акций бразильского «Крузейро», за который он ранее выступал как футболист. Как сообщает Radio Itatiaia, сделка обошлась Роналдо в 400 миллионов бразильских реалов, то есть примерно в 62,5 миллиона евро. Часть этих средств пойдут на выплату срочных долгов бразильского клуба.

Роналдо защищал цвета «Крузейро» как футболист в период с начала 1993 по середину 1994 года. После этого бразилец отправился в Европу, где выступал за ПСВ, «Барселону», «Интер»,  «Реал» и «Милан». Роналдо завершил карьеру футболиста в начале 2011 года.

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Роналдо Крузейро
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