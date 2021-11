Минувшей ночью состоялся поединок 30-го тура чемпионата Бразилии, в котором встречались «Интернасьол» и «Гремио». Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0.

После окончания встречи произошла массовая драка с участием команд, которую спровоцировали футболисты «Интернасьонала». Игроки взяли у своих болельщиков картонные гробы с изображением логотипа «Гремио» и бегали с ними по полю, намекая на вылет соперника во вторую лигу. Такое поведение разозлило гостей, вследствие чего началась драка, которую пришлось разнимать сотрудникам полиции.

По итогам потасовки двое футболистов получили красные карточки.

Jogadores do Inter ergueram caixões do Grêmio logo após vitória no Gre-Nal. A confusão se formou. pic.twitter.com/NN5eKPpaEO