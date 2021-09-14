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Бразилия

Дочь Пеле рассказала о состоянии здоровья отца

14 Сентября 2021 • 11:35 Комментировать

Кели Насименту, которая является дочерью легенды мирового футбола Пеле, поведала о состоянии здоровья своего отца.

«Отец чувствует себя хорошо. Болезненных ощущений нет, он пребывает в положительном настроении. В ближайшие пару дней его переведут в стандартную палату, а спустя некоторое время оформят выписку», - гласит сообщение женщины в инстаграм-аккаунте.

Около недели назад 80-летний Пеле перенес хирургическое вмешательство по удалению опухоли в толстой кишке.

Напомним, что недавно Лионель Месси побил рекорд бразильца по голам за южноамериканскую сборную. Пеле лидировал в рейтинге бомбардиров с 77 голами, однако аргентинец обогнал легенду, наколотив 79 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Кели Насименту
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