Дочь Пеле рассказала о состоянии здоровья отца

Кели Насименту, которая является дочерью легенды мирового футбола Пеле, поведала о состоянии здоровья своего отца.

«Отец чувствует себя хорошо. Болезненных ощущений нет, он пребывает в положительном настроении. В ближайшие пару дней его переведут в стандартную палату, а спустя некоторое время оформят выписку», - гласит сообщение женщины в инстаграм-аккаунте.

Около недели назад 80-летний Пеле перенес хирургическое вмешательство по удалению опухоли в толстой кишке.

Напомним, что недавно Лионель Месси побил рекорд бразильца по голам за южноамериканскую сборную. Пеле лидировал в рейтинге бомбардиров с 77 голами, однако аргентинец обогнал легенду, наколотив 79 мячей.