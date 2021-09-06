​У Пеле выявили проблему со здоровьем

В конце августа появились слухи о срочной госпитализации Пеле. Король футбола поспешил успокоить футбольную общественность – 80-летний бразилец написал на своей страничке в «Твиттере», что он просто прибыл на плановое обследование.

Спустя неделю The Athletic сообщает о том, что у Пеле выявлена проблема со здоровьем. Что именно беспокоит известного в прошлом бразильского футболиста, не уточняется. При этом советник Пеле утверждает, что проблема не является серьёзной.

Добавим, что Пеле завершил карьеру футболиста в 1977 году. Он является трёхкратным чемпионом мира.