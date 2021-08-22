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Бразилия

​В Бразилии рой пчёл прервал футбольный матч

22 Августа 2021 • 10:25 Комментировать
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В субботнем матче бразильского четвёртого дивизиона между «Палмасом» и «Гуарани Собрал» произошёл необычный инцидент. Через футбольное поле пролетал рой пчёл, и в концовке первого тайма игра на какое-то время была приостановлена. Globo Esporte на страницах своего сайта опубликовал видео этого момента. Некоторые футболисты были вынуждены прилечь на поле, пока рой пчёл не пролетел дальше.

Матч между «Палмасом» и «Гуарани Собрал» завершился с результатом 0:2. Дублем отметился Даниэл Флоро да Силва, забивший по разу в каждом из таймов. 

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