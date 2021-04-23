Ривалдо: «Моуринью может продолжить карьеру в Бразилии»

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо высказался о будущем экс-наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

«Жозе является моим другом, конечно, я считаю его отличным человеком и фантастическим тренером, которому не нужно никому ничего доказывать, поэтому его телефон в скором времени должен разрываться от предложений. Я слышал, что он может продолжить карьеру в Бразилии. Это прекрасная возможность для бразильского клуба пригласить такого сильного специалиста. Думаю, что работа в Южной Америке может пойти на пользу и самому Моуринью, это полезный опыт», - цитирует Ривалдо Betfair.

Напомним, что на неделе Моуринью был уволен из «Тоттенхэма».