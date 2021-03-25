​Бразильские клубы смогут увольнять тренера только один раз за сезон

В Бразилии было принято уникальное правило – каждый клуб в течение сезона теперь сможет уволить тренера только один раз. Как передаёт ESPN, правило было введено по итогам упорного голосования – одиннадцать «за» и девять «против».

Также стоит отметить, что тренер, которого в течение одного сезона уволят из двух клубов, не сможет трудоустроиться в лиге до старта следующего сезона.

Если клуб решит уволить тренера второй раз в рамках одного сезона, то должность должен занять кто-то из тех людей, кто работает в этом клубе не менее полугода.

Глава Бразильской футбольной конфедерации Рожерио Кабокло заявил, что нововведение пойдёт на пользу клубам и тренерам.