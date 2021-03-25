Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Бразильские клубы смогут увольнять тренера только один раз за сезон

25 Марта 2021, 15:06,

В Бразилии было принято уникальное правило – каждый клуб в течение сезона теперь сможет уволить тренера только один раз. Как передаёт ESPN, правило было введено по итогам упорного голосования – одиннадцать «за» и девять «против».

Также стоит отметить, что тренер, которого в течение одного сезона уволят из двух клубов, не сможет трудоустроиться в лиге до старта следующего сезона.

Если клуб решит уволить тренера второй раз в рамках одного сезона, то должность должен занять кто-то из тех людей, кто работает в этом клубе не менее полугода.

Глава Бразильской футбольной конфедерации Рожерио Кабокло заявил, что нововведение пойдёт на пользу клубам и тренерам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте