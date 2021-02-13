Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
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Коста может перейти в «Палмейрас»

13 Февраля 2021, 00:37,

Испанский форвард Диего Коста, расторгнувший контракт с мадридским «Атлетико», может продолжить карьеру в Бразилии.

Как сообщает Goal, нападающий ведёт переговоры с «Палмейрасом», который предложил Косте контракт сроком на два года. Отметим, что Коста на данный момент находится в Бразилии, где поддерживает форму с клубом «Лагарту» из своего родного города.

32-летний нападающий родился в Бразилии, но выступает за сборную Испании.

Нападающий покинул «Атлетико» в январе, в нынешнем сезоне он успел сыграл семь матчей за мадридским клуб в чемпионате Испании и отметился двумя забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Диего Коста, Палмейрас
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