Коста может перейти в «Палмейрас»

Испанский форвард Диего Коста, расторгнувший контракт с мадридским «Атлетико», может продолжить карьеру в Бразилии.

Как сообщает Goal, нападающий ведёт переговоры с «Палмейрасом», который предложил Косте контракт сроком на два года. Отметим, что Коста на данный момент находится в Бразилии, где поддерживает форму с клубом «Лагарту» из своего родного города.

32-летний нападающий родился в Бразилии, но выступает за сборную Испании.

Нападающий покинул «Атлетико» в январе, в нынешнем сезоне он успел сыграл семь матчей за мадридским клуб в чемпионате Испании и отметился двумя забитыми голами.