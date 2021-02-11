Хонда не сможет играть за «Портимоненсе»

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, недавно перешедший в португальский «Портимоненсе», не будет выступать за этот клуб.

A Bola сообщает, что игрока не смогли вовремя внести в заявку на чемпионат. Эту новость «экс-армейцу» сообщил лично президент португальского клуба

Японец покинет «Портимоненсе», не пробыв в его расположении и недели. Хонда желает найти новый клуб как можно скорее, так как намерен принять участие в предстоящей Олимпиаде в Токио.

С 2018 года Хонда успел поиграть в Австралии за «Мельбурн», в Нидерландах - за «Витесс» и в Бразилии - за «Ботафого». При этом Хонда – действующий тренер сборной Камбоджи.