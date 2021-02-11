Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хонда не сможет играть за «Портимоненсе»

11 Февраля 2021, 23:04,

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, недавно перешедший в португальский «Портимоненсе», не будет выступать за этот клуб.

A Bola сообщает, что игрока не смогли вовремя внести в заявку на чемпионат. Эту новость «экс-армейцу» сообщил лично президент португальского клуба

Японец покинет «Портимоненсе», не пробыв в его расположении и недели. Хонда желает найти новый клуб как можно скорее, так как намерен принять участие в предстоящей Олимпиаде в Токио.

С 2018 года Хонда успел поиграть в Австралии за «Мельбурн», в Нидерландах - за «Витесс» и в Бразилии - за «Ботафого». При этом Хонда – действующий тренер  сборной Камбоджи.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Кейсуке Хонда, Портимоненсе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов