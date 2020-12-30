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Хонда объявил об уходе из «Ботафого»: «Извините, что не смог принести клубу результаты»

30 Декабря 2020, 23:34,

Depositphotos

Японский полузащитник Кейсуке Хонда объявил об уходе из «Ботафого».

«Я хочу обратиться к вам. Как вы уже знаете, я ухожу из «Ботафого». Я принимаю вашу критику за то, что не смог принести клубу результаты. Это нормально. Хочу извиниться, потому что я тоже разочарован. Простите.

Во-вторых, я очень благодарен за всё, что для меня сделали. Это был отличный опыт. Когда я приехал в Бразилию, то в аэропорту и на стадионе меня встречала огромная армия болельщиков. Я никогда не испытывал ничего подобного. Я принял это решение по личным и профессиональным причинам. Благодарю и всех одноклубников. Спасибо. Буду и дальше поддерживать «Ботафого», - написал Хонда в «Твиттере».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кейсуке Хонда, Ботафого
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