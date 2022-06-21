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«Она фартовая» - бывший тренер Аргентины и триумфатор ЧМ-1986 ездит на 40-летнем авто

21 Июня 2022 • 00:25 Комментировать

В 1983 году Карлос Билардо решил приобрести себе автомобиль Renault. Это был первый автомобиль в его жизни, а через три года случился и главный триумф в жизни - ведомая им Аргентина с Диего Марадоной стала чемпионом мира. Билардо приехал в Мексику на своем авто и раскатывал там на нем.

Годы прошли, Аргентина еще дважды выходила в финал чемпионата мира, но так и не выиграла его более. А вот Билардо, давно расставшись с национальной командой, остается верен своему Renault - он до сих пор не расстался с машиной, верой и правдой служащей ему практически сорок лет.

 - Я езжу на той же машине, которую купил в 1983 году, и не хочу ее менять. Она фартовая,- сообщил Билардо на эту тему.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Карлос Билардо
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