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Бывший футболист «Бенфики» решился на шокирующую операцию - теперь он хочет походить на... змею

21 Апреля 2022 • 20:36 Комментировать
Бока Хуниорс
1:1
Годой Крус
окончен

Странную операцию осуществил 29-летний Оскар Хуниор Бенитес - аргентинский вингер, который был приобретен «Бенфикой» в 2016 году, но не сыграл в ее составе ни единого матча, зато успел сыграть два матча в «Браге», которой был отдан в аренду. В остальном Оскар Хуниор выступал в своей родной Аргентине, успев поиграть, в том числе, и за «Бока Хуниорс».

А сейчас он решил сделать себе... раздвоение языка, чем и похвастался в своем профиле в одной из социальных сетей. Теперь футболист похож на рептилию - такой же раздвоенный язык имеют, к примеру, змеи. Чем он руководствовался, сам Оскар Хуниор не сообщает.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Оскар Хуниор Бенитес
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