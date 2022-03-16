Гальярдо: «Месси освистывали и в Аргентине»

Нападающий парижского «ПСЖ» Лионель Месси попал под шквал критики в столице Франции, а недавно его даже освистали болельщики. Между тем, как напомнил наставник «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо, в Аргентине отношение к Лео тоже не всегда было однозначным.

- Вы помните, у нас тоже лили грязь на Месси. Давайте не будем строить из себя патриотов. Он даже отказался играть за сборную. К счастью, потом передумал. Но не стоит забывать об этом всем, - напомнил Гальярдо, слова которого цитирует El Mundo Deportivo.

Гальярдо выступал за сборную Аргентины с 1994 по 2003 год, он тренирует «Ривер Плейт» с 2014 года.