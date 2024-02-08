«Страсбург» выбил «Гавр» из Кубка, у Кузяева удаление

«Страсбург» и «Гавр» провели матч 1/8 финала Кубка Франции. Хозяева поля были агрессивнее и добились успеха (3:1). В первом тайме ворота гостей поразили Дилан Баква и Эмануэль Эмега, а после перерыва - Марвин Сеная. У соперника отличился Андре Айю. Также на 81-й минуте прямую красную карточку получил Далер Кузяев.
Протокол игры
|(1:0) Баква Дилан21'
|30'Айю Андре (1:1)
|(2:1) Эмега Эмануэль36'
|(3:1) Сеная Марвин90'
Беллаароуч Алаа•Гильберт Фредерик•Перрен Люка•Абакар Силла•Делен Тома73' (Сеная Марвин (73') •Мванга Жуниор•Сиссоко Ибраима• 31'Баква Дилан•Диарра Хабиб•Габриэл Анжело80' (Деминге Джесси (80') •Эмега Эмануэль86' (Соу Саиду (86')
Горжелен Матьё•Эль-Хаджам Уалид•Юте-Кинкуэ Этьенн•Сальмье Йоанн•Касимир Хосуэ•Н'диайе Рассул 39'46' (Байо Мохамед (46') •Него Лоик83' (Конфес Алуа (83') •Джуджу Антуан46' (Кечта Яссин (46') •Кузяев Далер• 81'Грандсир Самуэль72' (Сабби Эммануэль (72') •Айю Андре 17'83' (Нгура Стив (83')
Запасные: Гомис Йони•Десма Артур•Эбоног Саймон•Траоре Алиу
07 февраля.
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