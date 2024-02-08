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Франция. Кубок

«Страсбург» выбил «Гавр» из Кубка, у Кузяева удаление

08 Февраля 2024 • 00:25 Комментировать
Страсбург
3:1
Гавр

«Страсбург» и «Гавр» провели матч 1/8 финала Кубка Франции. Хозяева поля были агрессивнее и добились успеха (3:1). В первом тайме ворота гостей поразили Дилан Баква и Эмануэль Эмега, а после перерыва - Марвин Сеная. У соперника отличился Андре Айю. Также на 81-й минуте прямую красную карточку получил Далер Кузяев.

Протокол игры  
Страсбург3:1Гавр
(1:0) Баква Дилан21'  
  30'Айю Андре (1:1)
(2:1) Эмега Эмануэль36'  
(3:1) Сеная Марвин90'  
Беллаароуч АлааГильберт ФредерикПеррен ЛюкаАбакар СиллаДелен Тома 73' (Сеная Марвин ( 73') Мванга ЖуниорСиссоко Ибраима  31'Баква ДиланДиарра ХабибГабриэл Анжело 80' (Деминге Джесси ( 80') Эмега Эмануэль 86' (Соу Саиду ( 86')
Запасные: Беших МохамедБасея СтивенЭль-Мурабет СамирФернандес ЭлиасНзингула РаббиПьерре Александре
Горжелен МатьёЭль-Хаджам УалидЮте-Кинкуэ ЭтьеннСальмье ЙоаннКасимир ХосуэН'диайе Рассул  39' 46' (Байо Мохамед ( 46') Него Лоик 83' (Конфес Алуа ( 83') Джуджу Антуан 46' (Кечта Яссин ( 46') Кузяев Далер  81'Грандсир Самуэль 72' (Сабби Эммануэль ( 72') Айю Андре  17' 83' (Нгура Стив ( 83')
Запасные: Гомис ЙониДесма АртурЭбоног СаймонТраоре Алиу
07 февраля.

 

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Гавр Далер Кузяев Страсбург ещё теги

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