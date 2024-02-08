«Страсбург» выбил «Гавр» из Кубка, у Кузяева удаление

«Страсбург» и «Гавр» провели матч 1/8 финала Кубка Франции. Хозяева поля были агрессивнее и добились успеха (3:1). В первом тайме ворота гостей поразили Дилан Баква и Эмануэль Эмега, а после перерыва - Марвин Сеная. У соперника отличился Андре Айю. Также на 81-й минуте прямую красную карточку получил Далер Кузяев.