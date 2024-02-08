Кузяев получил прямое удаление в матче Кубка Франции

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев получил прямую красную карточку в матче его клуба против «Страсбурга». Команды встречаются в Страсбурге вечером среды в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

Кузяев удалился ближе к концу основного времени матча – на 80-й минуте во втором тайме. Отметим, что начал игру Далер в стартовом составе своей команды. Теперь россиянину может грозить дисквалификация на более чем одну встречу, так как Кузяев влетел двумя ногами в игрока соперника сзади.

Матч подходит к концу, впереди за несколько минут до финального свистка «Страсбург» (2:1).