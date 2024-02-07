Кузяев – в основе «Гавра» на кубковый матч со «Страсбургом»

Вечером среды «Гавр» российского полузащитника Далера Кузяева сыграет в рамках 1/8 финала Кубка Франции против «Страсбурга» на выезде. Матч запланирован на 22:30, время московское. Кузяев оказался в стартовом составе своей команды.

Напомним, что Далер перебрался в «Гавр» свободным агентом летом 2023 года, после шести лет в рядах питерского «Зенита». Пока что в этом сезоне Кузяеву, который не является особо результативным футболистом, три гола и одну голевую передачу в 22 официальных матчах.

Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан ещё на полтора ближайших года – до середины лета 2025 года.