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Франция. Кубок

«Тулуза» стала обладателем кубка Франции, забив 5 мячей «Нанту»

29 Апреля 2023 • 23:56 Комментировать
Нант
1:5
Тулуза
окончен

«Нант» во второй раз подряд пробился в финал Кубка Франции и сегодня соперничал с «Тулузой». Несмотря на не самую громкую афишу, игра за трофей получилась очень результативной. Логан Коста оформил дубль в стартовые 10 минут, а два мяча Тийса Даллинги к исходу трети поединка вовсе сняли все вопросы о триумфаторе. Под конец игры соперники обменялись голами. 5:1, и «Тулуза» выиграла почётный трофей.

Протокол игры  
Нант1:5Тулуза
  4'Коста Логан (0:1)
  10'Коста Логан (0:2)
  23'Даллинга Тийс (0:3)
  31'Даллинга Тийс (0:4)
(1:4) Блас Людовик75'  
  79'Абухляль Закария (1:5)
Лафон АльбанСентонз ФабьенКастеллетто Жан-ШарльПаллуа Николя  38' 46' (Мутуссами Самуэль ( 46') Жоао Виктор  26' 66' (Мерлин Квентин ( 66') Жиротто АндрейБлас Людовик 82' (Коко Маркус ( 82') Сиссоко МуссаМолле Флоран 46' (Ганаго Игнатиус ( 46') Саймон Мозес 46' (Делор Анди ( 46') Мохамед Мостафа
Запасные: Коршья СебастьенХаджам ЖауэнДескамп Реми  43'Гессан Эванн
Кьетил ХаугДеслер Миккел  88'Коста Логан 82' (Руо Антони ( 82') Николайсен РасмусСуасо ГабриэльВан ден Бомен БранкоСпирингс Стейн 82' (Диарра Мусса ( 82') Абухляль ЗакарияДеягере Брехт  58' 69' (Сьерро Венсан ( 69') Шаиби Фарес 76' (Ратао Рафаэл ( 76') Даллинга Тийс 69' (Онаиву Адо ( 69')
Запасные: Said HamulicКаманзи УорренГенро ДенисДюпе Максим
29 апреля. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).

 

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