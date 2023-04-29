«Тулуза» стала обладателем кубка Франции, забив 5 мячей «Нанту»

«Нант» во второй раз подряд пробился в финал Кубка Франции и сегодня соперничал с «Тулузой». Несмотря на не самую громкую афишу, игра за трофей получилась очень результативной. Логан Коста оформил дубль в стартовые 10 минут, а два мяча Тийса Даллинги к исходу трети поединка вовсе сняли все вопросы о триумфаторе. Под конец игры соперники обменялись голами. 5:1, и «Тулуза» выиграла почётный трофей.
Протокол игры
|4'Коста Логан (0:1)
|10'Коста Логан (0:2)
|23'Даллинга Тийс (0:3)
|31'Даллинга Тийс (0:4)
|(1:4) Блас Людовик75'
|79'Абухляль Закария (1:5)
Лафон Альбан•Сентонз Фабьен•Кастеллетто Жан-Шарль•Паллуа Николя 38'46' (Мутуссами Самуэль (46') •Жоао Виктор 26'66' (Мерлин Квентин (66') •Жиротто Андрей•Блас Людовик82' (Коко Маркус (82') •Сиссоко Мусса•Молле Флоран46' (Ганаго Игнатиус (46') •Саймон Мозес46' (Делор Анди (46') •Мохамед Мостафа
Запасные: Коршья Себастьен•Хаджам Жауэн•Дескамп Реми• 43'Гессан Эванн
Кьетил Хауг•Деслер Миккел• 88'Коста Логан82' (Руо Антони (82') •Николайсен Расмус•Суасо Габриэль•Ван ден Бомен Бранко•Спирингс Стейн82' (Диарра Мусса (82') •Абухляль Закария•Деягере Брехт 58'69' (Сьерро Венсан (69') •Шаиби Фарес76' (Ратао Рафаэл (76') •Даллинга Тийс69' (Онаиву Адо (69')
Запасные: Said Hamulic•Каманзи Уоррен•Генро Денис•Дюпе Максим
29 апреля. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).
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