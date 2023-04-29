«Тулуза» стала обладателем кубка Франции, забив 5 мячей «Нанту»

«Нант» во второй раз подряд пробился в финал Кубка Франции и сегодня соперничал с «Тулузой». Несмотря на не самую громкую афишу, игра за трофей получилась очень результативной. Логан Коста оформил дубль в стартовые 10 минут, а два мяча Тийса Даллинги к исходу трети поединка вовсе сняли все вопросы о триумфаторе. Под конец игры соперники обменялись голами. 5:1, и «Тулуза» выиграла почётный трофей.