Суд отменил запрет на протесты перед финалом Кубка Франции

В субботу вечером в финале Кубка Франции сыграют «Нант» и «Тулуза». Накануне парижская полиция запретила устраивать протесты около «Стад де Франс». Перед финалом люди планировали выступить против пенсионной реформы в стране.

Как сообщает France Info, Административный суд Парижа отменил запрет префектуры на проведение протеста. То есть люди всё-таки смогут высказать свою позицию. Любопытно, что о решении суда стало известно в день матча (игра стартует в 22:00 по московскому времени).

Отметим, что на финале Кубка Франции будет присутствовать президент страны Эммануэль Макрон.