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Франция. Кубок

Суд отменил запрет на протесты перед финалом Кубка Франции

29 Апреля 2023 • 20:12 Комментировать
Нант
...
Тулуза
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Через 0 ч. 22 мин.

В субботу вечером в финале Кубка Франции сыграют «Нант» и «Тулуза». Накануне парижская полиция запретила устраивать протесты около «Стад де Франс». Перед финалом люди планировали выступить против пенсионной реформы в стране.

Как сообщает France Info, Административный суд Парижа отменил запрет префектуры на проведение протеста. То есть люди всё-таки смогут высказать свою позицию. Любопытно, что о решении суда стало известно в день матча (игра стартует в 22:00 по московскому времени).

Отметим, что на финале Кубка Франции будет присутствовать президент страны Эммануэль Макрон.

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Нант Эммануэль Макрон
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НАНТ ТУЛУЗА
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29.04.23 в 22:00
Нант Нант
Тулуза Тулуза
3.00 3.55 2.37
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