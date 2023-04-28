Парижская полиция запретит протесты против пенсионной реформы во время финала Кубка Франции

Как сообщает GFFN, руководство парижской полиции сегодня днём объявило об издании указа о запрете запланированной организованной профсоюзами акции протеста против пенсионной реформы, планировавшейся на завтрашний финал Кубка Франции.

Профсоюзы планировали распространить красные карточки за пределами стадиона «Стад де Франс», чтобы фанаты могли демонстрировать их президенту страны Эммануэлю Макрону в знак несогласия с реформой, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

По данным AFP, Эммануэль Макрон впервые не выйдет на поле, чтобы поздороваться с финалистами, «Нантом» и «Тулузой», перед началом матча.