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Франция. Кубок

«Тулуза» - первая команда с 1970 года, забившая пять мячей в финале Кубка Франции

30 Апреля 2023 • 04:51 Комментировать
Нант
1:5
Тулуза
окончен

В финале Кубка Франции «Тулуза» разгромила прошлогоднего обладателя трофея, «Нант», забив тому пять мячей. Как оказалось, такого в финале Кубка Франции не случалось уже весьма давно, в последний раз одна из команд забивала в финале турнира такое количество мячей аж в далеком 1970 году.

Тогда это был «Сент-Этьен», гегемон французского футбола в 70-е годы прошлого столетия. Любопытно, что в финале 31 мая 1970 года «зеленые» повергли не кого-нибудь, а... также «Нант», тогда со счетом 5:0.

Также стоит добавить, что «Тулуза» выиграла второй Кубок Франции в своей истории, первый был в 1957 году, и тогда клуб забил в финале даже не пять, а шесть мячей, обыграв «Анже» 6:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Сент-Этьен Нант
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