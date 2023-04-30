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Франция. Кубок

«Тулуза» выиграла трофей впервые в своей истории

30 Апреля 2023 • 01:00 Комментировать
Нант
1:5
Тулуза
окончен

В финале Кубка Франции «Тулуза» разнесла «Нант» со счётом 5:1. Для «Тулузы» этот трофей особенно ценен, ведь он стал первым в истории клуба.

«Тулуза» была основана в 1970 году. До завоевания Кубка Франции самым большим успехом команды было третье место чемпионата в сезоне 2006/2007.

Стоит сказать, что «Нант», против которого «Тулуза» играла в финале, куда более титулован. Именно «канарейки» защищали Кубок Франции в этом сезоне. В прошлогоднем финале они обыграли «Ниццу» (1:0). Всего «Нант» выигрывал кубок четыре раза, не говоря уже о восьми чемпионствах.  

За счёт победы в Кубке Франции «Тулуза» пробилась в групповой этап Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза
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